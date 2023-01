Regionali, il Pd ha definito la lista ma manca ancora un nominativo

La direzione provinciale del Partito democratico di Frosinone, ha approvato la proposta di lista dei candidati alle elezioni regionali del Lazio. Tale proposta, sarà presentata alla direzione regionale del Pd, organismo deputato all’approvazione definitiva.

Manca ancora un nome, sul quale la direzione ha dato mandato al segretario Luca Fantini di attendere fino a domenica 8. Saranno in corsa l'uscente Sara Battisti, l'ex presidente della Provincia e dimissionario sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, Libero Mazzaroppi che si è dimesso da sindaco di Aquino, Maria Concetta Tamburrini e Andrea Querqui.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto - ha spiegato il segretario Fantini - perché presentiamo al regionale una lista forte, competitiva, che garantisce l’intero territorio provinciale. Daremo il nostro fondamentale contributo in una elezione decisiva per il Lazio. Siamo al fianco del candidato governatore Alessio D’Amato, il nome più autorevole tra quelli in campo per questo tipo di competizione. Dobbiamo proseguire con il buongoverno di centrosinistra, la nostra Regione non può permettersi passi indietro dopo i numerosi e importanti risultati ottenuti durante l’amministrazione Zingaretti. Ringrazio la direzione, la segreteria provinciale e tutti i militanti per il lavoro svolto in questa fase: ora uniti - conclude - per una grande mobilitazione con la forza delle nostre idee».