Cibi pericolosi, dai salumi alla farina: 10 alimenti che possono causare infezioni. I consigli per consumarli in sicurezza

Dal rischio salmonella nel pollo, al batterio dell'Escherichia coli nella carne macinata, fino alla listeria nella lattuga. I cibi che consumiamo quotidianamente possono nascondere rischi che non ci aspetteremmo e si stima che ogni anno circa 50 milioni di persone contraggano infezioni da virus o batteri per via alimentare, senza contare il rischio di contrarre disturbi e malattie di lunga durata - se non croniche - per l'esposizione a metalli pesanti e ad altri elementi pericolosi contenuti proprio all'interno di molti cibi.

È però possibile ridurre massicciamente le possibilità di contrarre infezioni facendo attenzione al modo in cui cuciniamo gli alimenti maggiormente a rischio contaminazione. «Si tratta di sapere come selezionarli e prepararli pe renderli il più sicuri possibile e come tenersi informati per evitare di acquistare alimenti eventualmente contaminati», spiega James E. Rogers, direttore del dipartimento Ricerca sulla sicurezza alimentare presso il Consumer Reports. I ricercatori dell'istituto hanno redatto una lista dei cibi maggiormente a rischio, considerando quelli che più frequentemente hanno dato origine a focolai di malattie di origine alimentare tra il 2017 e il 2022. Non si tratta di evitare totalmente questi alimenti - anche perché molti sono importanti all'interno di una dieta sana - ma di seguire alcune regole di preparazione e somministrazione così da ridurre i rischi.

Vediamo allora la lista dei 10 alimenti più rischiosi.