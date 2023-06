Ceccano, rapine in serie a prostitute e trans: arresto un insospettabile 28enne

Al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, condotta dai militari della stazione Carabinieri di Ceccano, è stata data esecuzione ad ordinanza del Gip di Frosinone degli arresti domiciliari per i reati relativi a tre rapine consumate ed una tentata rapina operate da un giovane di Ceccano.

In particolare le rapine sono avvenute: la prima il 24 aprile 2023 nella zona Aeroporto di Frosinone

ai danni di un automobilista costretto dietro minaccia di un sasso a consegnare la somma di 100 euro; la seconda è avvenuta il 30 maggio 2023 nella medesima località ai danni di una donna che ivi sostava a cui veniva sottratto con la violenza, afferrandola la vittima per li collo, la somma di 25 euro ed un telefono cellulare; il terzo episodio è un tentativo di rapina avvenuto il 1 giugno 2023 nella zona ASI di Frosinone, sempre ai danni di una donna che riusciva ad evitare la sottrazione del danaro allontanandosi rapidamente; al quarta rapina è avvenuto il 3 giugno nella medesima località ai danni della stessa donna che veniva prima fatta salire su un'utovettura e poi minacciata e colpita al volto per farsi consegnare somme di danaro e poi sottraendo con violenza una borsa custodita nell'autovettura della vittima rompendo un finestrino. A seguito delle denunce delle vittime i Carabinieri di Ceccano effettuavano accurate indagini e ricognizioni fotografiche che portavano all'identificazione della persona nei cui confronti è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con l'applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza.