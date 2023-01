Bandito solitario armato di coltello, rapina negozio di una parrucchiera

Rapina a mano armata in un negozio di parrucchieri in via Marittima a Frosinone. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel locale e si è fatto consegnare tutto l'incasso. Magro il bottino, secondo le prime informazioni raccolte il rapinatore avrebbe trafugato poche decine di euro.Sulla vicenda hanno avviato le opportune indagini gli agenti della squadra mobile agli ordini del dirigente Flavio Genovesi . Sempre da indiscrezioni raccolte sembra che gli uomini della Polizia di Stato siano già sulle tracce del rapinatore.