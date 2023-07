Venerdì 14 Luglio 2023, 07:51

FOLIGNO - Anziano picchiato e rapinato in piazzale Unità d’Italia, zona stazione ferroviaria. È accaduto nei giorni scorsi e sul grave episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Foligno. La vittima, stando a quanto ha potuto apprendere Il Messaggero nella zona dove i fatti si sono verificati, pare sia arrivata in auto e poi, ma sul punto i dettagli sono tutti ancora da definire, sarebbe stata avvicinata da un uomo – non è chiaro se un italiano o uno straniero – che dopo averlo picchiato gli avrebbe preso del denaro, pare alcune centinaia di euro, per poi allontanarsi. È scattata, quindi, la richiesta di soccorso con l’anziano che è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. A seguito delle lesioni e dei traumi subiti per lui si parla in ambienti sanitari di una prognosi di una ventina di giorni. Tutti ancora da approfondire i particolari della vicenda. Che si sia trattato, stando all’esito dell’accaduto, di una rapina pare non ci sia dubbio. Ciò che invece attende di essere approfondito è il perché ciò si sia verificato. I due si conoscevano e si sono dati appuntamento in quella zona della città che, pur a due passi dal centro storico, la sera è poco frequentata? S’è trattato di un incontro del tutto casuale poi degenerato fino a diventare rapina? Per ora si tratta soltanto di mere ipotesi rispetto alle quali solo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Spoleto, potranno dare la giusta chiave di lettura spiegando così il perché dei fatti dando anche un nome e un volto all’aggressore. Sulla vicenda è facile immaginare che, come sempre accade in queste situazioni, gli investigatori dell’Arma abbiano approfondito una serie di elementi. Si va dall’analisi del racconto della vittima, i cui passaggi vengono approfonditi punto per punto, fino alla ricerca di eventuali testimoni arrivando alla verifica delle immagini di videosorveglianza eventualmente catturate dalle telecamere pubbliche e private potenzialmente presenti nell’area dove s’è consumata la rapina. L’approfondimento di tutti questi particolari permetterà di indirizzare le indagini in corso verso la giusta direttrice che porterà al chiarimento della dinamica e delle motivazioni scatenanti la rapina. Intanto l’azione di controllo del territorio e quella di prevenzione e repressione dei reati da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno, guidata dl maggiore Giuseppe Agresti, proseguirà senza soluzione di continuità in tutta la giurisdizione di riferimento, cui fanno capo diversi Comuni, della caserma di via Garibaldi.