Ladri senza scrupoli, furto sacrilego nella notte a Paliano: rubata la Santissima trinità

Furto a Paliano, rubata la statua raffigurante la Santissima Trinità in contrada San Sebastiano. La segnalazione arriva da una residente che, stamattina, ha notato con stupore l'assenza delle statuine posizionate dentro la nicchia situata proprio davanti la sua abitazione.

«Mi chiedo a che punto possa arrivare la cattiveria umana» scrive la signora sui social incredula per quanto accaduto.

Davanti all'edicola, dalla quale è stata sottratta la raffigurazione delle tre persone divine della chiesa cattolica, ogni anno si raccoglie in preghiera la locale Compagnia diretta a Vallepietra per il tradizionale e devozionale pellegrinaggio in occasione della solennità della Santissima Trinità.