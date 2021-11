Rapina ai danni di un negozio di abbigliamento in viale dello stadio, caccia al bandito solitario

TERNI Rapina questa mattina, intorno alle 11, ai danni del negozio di abbigliamento Camici che si trova lungo viale dello Stadio, un uomo col volto semi coperto da una sciarpa ha fatto irrruzione minacciando la commessa per farsi consegnare l'incasso. Ha preso duecento euro ed il telefonino della donna che ha spaccato dpo averlo preso a calci. Nel frattempo è stato dato l'allarme e nel giro di pochi minuti è arrivata una volante, ma del bandito nessuna traccia. E' la terza rapina con modalità simili, dopo quelle compiute il 26 ottobre in una tabaccheria del quartiere di San Giovanni e il 29 ottobre nella profumeria Sergnese di via Mazzi. Sempre da un malvivente solitario disarmato.