Martedì 11 Luglio 2023, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Casale di Una serata da incorniciare aldi Frosinone , dove a bordo piscina si sono svolti il concorso e la sfilata di miss e mister Profumi d'estate 2023 Presentatrice Lorena Calicchia e ospiti le madrine Ivonne Iannarelli e Ombretta Ceccarelli, la miss Azzurra Gallinari, l'attore Antony Santia, il dj David Sonny, Alfio borghese , Giuseppe Patrizi e Tascio Barboni. Hanno sfilato gli abiti da cerimonia de "Le spose" di Michelle di Roma e quelli eleganti e casual di "Glamour di Torrice". La serata è stata allietata dalla scuola di ballo "Time for dancing", poi karaoke con Giampy Russo e balli di gruppo. Tra le esibizioni, quella di balli latino americani con Azzurra Pacitto. In giuria, fra gli altri, il professor Luigi Proietti e Silvio Grazioli, sindaco di Trevi nel Lazio.

Dello staff hanno fatto parte Marco di Mascio per le foto; Pietro Mingarelli per le riprese video; Mauro Massera e Antonella de Gasperis professionisti del makeup; Tascio Barboni e Stefania Salza per le acconciature.

I NOMI

Mister Profumi d'estate è Emiliano Crecco; Man Profumi d'estate Davide Campagiorni ; Miss Barbara Magliocchetti, Lady Irina Tyunkova; miss Teenager Elena Sampognaro . Miss baby Profumi d'estate 2023: Arianna Cappella, Rachele Russo, Chanel Vanessa Brunetti, Sofia Colella, Marika Viselli e Valentina Scaccia. Mister Baby Profumi d'estate Alessandro Fabiani.

Le ragazze che hanno sfilato per Miss Teenager Girl, Miss e Lady sono state: Elena Sampognaro, Michela Curti, Beatrice Cibba,Chiara Scaccia , Chiara Greci , Denise Tallini, Valentina Cupini, Silvia Ferrando, Barbara Magliocchetti, Angela Colasanti, Filomena Fortuna, Irina Tyunkova, Virginie David, Cinzia Ferraro, Stefania Torelli , Mihai Elena Camelia, Germana Ferraro,Stella Macioce, Morgana Molinaro. Per i Mister Emiliano Crecco e Man Davide Campagiorni .

«Voglio ringraziare tutti - ha detto Lorena Calicchia - i partecipanti, ma anche Infordata, Prisma, il Papiro, Diver e altri sponsor che ci hanno supportato»



