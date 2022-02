Venerdì 4 Febbraio 2022, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Tutto è accaduto in pochi secondi ieri mattina all'interno del laboratorio di analisi che si trova nella struttura del presidio sanitario di Anagni. Un uomo di 75 anni residente a Tecchiena aveva accompagnato la moglie che doveva fare delle analisi e si era seduto per aspettarla nella zona antistante alla sala prelievi. Improvvisamente ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Sul posto si sono subito recati alcuni dei medici che erano in quel momento presenti nell'ospedale. I sanitari hanno cercato con ogni mezzo di salvarlo.

Ma non c'è stato niente da fare: il 75 enne non ce l'ha fatta. In seguito all'accaduto sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Anagni per effettuare i rilievi del caso necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il dramma ha riportato in evidenza il tema dell'offerta sanitaria nella zona del comune di Anagni. Solo pochi mesi fa si era verificato un caso simile sempre all'interno dell'ex ospedale: lo scorso novembre infatti una signora di 71 anni era anche lei rimasta vittima di un malore che si era verificato all'interno degli stessi locali.

E tanti, ieri mattina, hanno ricordato il dramma dell'estate del 2018, quando la signora Anna Maria Ascenzi era rimasta vittima di uno shock anafilattico ed era stata trasportata urgentemente nella struttura dell'ex ospedale; ma anche in quel caso non era purtroppo stato possibile fare assolutamente niente.

Un nuovo dramma, quello di ieri, che ha fatto riflettere molti sull'opportunità di realizzare in città qualcosa di più dell'ospedale di comunità che è stato annunciato qualche settimana fa dal direttore generale dell'Asl di Frosinone, la dottoressa Pierpaola D'Alessandro.

«Si tratta di una misura assolutamente insufficiente -ha detto ieri commentando l'accaduto il consigliere di CasaPound Valeriano Tasca - Ci aspettiamo che la maggioranza si dia da fare per far tornare ad Anagni un vero e proprio pronto soccorso». Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della commissione sanità del comune di Anagni, il consigliere di Cuori Anagnini Luigi Pietrucci. Che ha espresso tutto il proprio rammarico per quanto è accaduto.