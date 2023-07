Pontecorvo, morto il poliziotto gentile: la comunità piange Fabrizio Zompi

Ha lottato contro la malattia fino alla fine. Come ha fatto ogni giorno quando indossava la divisa, il poliziotto gentile Fabrizio Zompi, nella tarda mattina di oggi, 11 luglio, è stato strappato all'amore della famiglia, dei colleghi e degli amici. Aveva 55 anni. Vice sovrintendente della polizia in servizio, dal 2020, al commissariato di Cassino. Per anni, assieme al fratello gemello, Marco anche lui in servizio a Cassino, ha calcato con le volanti le strade della Capitale: Roma Centro, piazza Colonna, via del Tritone. Sempre sulle volanti, sempre sulla pantera, pronto ad intervenire ed ogni richiesta.

I RICORDI

Tanti i ricordi degli amici, dei colleghi.

Giovanna Salerno, ex dirigente del commissariato di Cassino lo ha ricordato cosi: "Fabrizio, per te c'era un disegno più grande, ora sei il capo pattuglia di una volante che sfreccia tra le stelle. Ti vedo fare capolino dal finestrino dell'amata pantera e sorridere come solo tu sapevi fare. Il tuo sorriso è impresso nei nostri occhi e nel nostro cuore . Onorata di aver condiviso un pezzo di storia professionale e umana con te".

Un collega: "Non dimenticherò più le tue ultime parole di 10 giorni fa al telefono.."caro Lucio combattiamo insieme sulla strada tutti i giorni ma ora purtroppo mi tocca combattere da solo ed è dura, parole e segni indelebili. Riposa in pace fratello mìo".

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo: "Pontecorvo piange un uomo dello Stato: Fabrizio Zompi. Poliziotto esemplare, un uomo che ha sempre creduto nella divisa che ha indossato per tanti anni. Un uomo che fatto della rettitudine, della legalità e dell’onestà la sua stella polare. Un uomo che ha vissuto per la famiglia e con la famiglia, dove ha portato avanti valori unici assieme al fratello gemello Marco. Alla moglie, ai figli al fratello e ai parenti tutti le più sincere condoglianze".

I funerali avranno luogo domani, 12 luglio, alle 17 presso la basilica Cattedrale San Bartolomeo di Pontecorvo.