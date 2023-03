Mercoledì 15 Marzo 2023, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 10:08



Piste ciclabili a Frosinone: avanti tutta da parte del primo cittadino, Riccardo Mastrangeli. Il sindaco, all'indomani di alcune perplessità avanzate dal consigliere di maggioranza delegato allo Scalo, Anselmo Pizzutelli, conferma che la ciclabile stazione-parco Matusa si farà così come previsto: «L'opera si farà così come progettato - dichiara -. Questa infrastruttura (prevista già dalla precedente amministrazione Ottaviani) è stata già appaltata e l'inizio dei lavori è prossimo. Non ci sono elementi ostativi e i tempi lunghi (è quasi un anno che si attende l'apertura del cantiere) sono purtroppo determinati dalle lungaggini dei vari iter procedurali inerenti le opere pubbliche». Sulle perplessità avanzate da Anselmo Pizzutelli inerenti l'impatto della nuova ciclabile sulla viabilità e fluidità del traffico, in particolare su via Puccini e sul tratto finale di via Fontana Unica, il sindaco chiosa: «Non ci risultano problemi, si va avanti come previsto».

IL SINDACO RILANCIA

Il sindaco, sulle piste ciclabili, non solo conferma il tratto stazione-parco Matusa, ma "tira la volata" ad altre piste prossime ad essere realizzate: «Ne sono previste altre - dichiara Mastrangeli - che interesseranno altre zone della parte bassa della città. Presto faremo una conferenza proprio sul tema delle ciclabili per far comprendere ai cittadini cosa andremo a realizzare, perché è importante investire su questo tipo di mobilità e che visione di città abbiamo sul tema della mobilità». In totale Frosinone nell'ambito del progetto piste ciclabili avrà oltre 20 chilometri di nuove piste da riservare agli amanti delle due ruote o a chi si muove in città con i monopattini. Alle già realizzate parco Matusa-via Marittima-stazione e stazione-stadio Benito Stirpe si aggiungerà presto quella tra la stazione ed il parco Matusa passando per via Fontana Unica, via Ciamarra e via Mola Vecchia, ma il piano ciclabili di Frosinone prevede altri due lotti funzionali: il primo interesserà le principali vie di collegamento della parte bassa come via Aldo Moro, via Tiburtina, via Marco Tullio Cicerone, via Madonna della Neve, via Marcello Mastroianni, via del Casone, via Simoncelli, via Giacomo de Matthaeis, viale Austria, via Grappelli. Il secondo progetto coinvolgerà invece altri quartieri ad iniziare dai Cavoni con viale Parigi, viale Madrid, via Tommaso Landolfi, via Armando Fabi, via Valle Fioretta, via Pietro Mascagni, via G. Pasta, Corso Lazio.

Da Anselmo Pizzutelli, consigliere di centrodestra che aveva manifestato la necessità di affidarsi ad esperti in materia di traffico prima di realizzare ciclabili che potrebbero avere ripercussioni sulla viabilità, ad Angelo Pizzutelli, consigliere di opposizione del Pd, che va in supporto del collega di maggioranza: «Le perplessità avanzate dal collega Anselmo dichiara sono da sostenere sia perché anche noi in passato abbiamo registrato criticità e sia perché abbiamo davanti i risultati fallimentari della ciclabile di via Marittima che ha solo creato disagi e polemiche tra residenti e commercianti. Prima di eseguire queste opere occorre affidarsi ad esperti del settore. Per questo chiediamo la costituzione immediata di un tavolo tecnico per capire quale tipo di impatto queste opere hanno sul traffico». Sempre in tema di viabilità il consigliere torna poi sulla rotatoria di De Matthaeis: «Bisogna avere l'umiltà di ammettere conclude Pizzutelli - quando si compiono scelte sbagliate. Quella rotatoria non funziona, lo diciamo fin dall'inizio ma l'amministrazione resta sorda ai nostri suggerimenti. L'unica soluzione è realizzare una maxi rotatoria intorno all'isola pedonale costituita già dal marciapiede al centro del piazzale».