Frosinone, la lunga attesa dell'assessore Ciacciarelli. Case popolari, la prima sfida su input di Rocca

Una lunga attesa, che negli ultimi giorni si è fatta spasmodica. Per lui è stata una settimana piena di adrenalina, aspettando il via libera dei partiti di centrodestra sulla squadra di governo del neopresidente del Lazio, varata sabato e presentata ieri. La fumata bianca è arrivata alla vigilia della prima seduta consiliare, in corso stamane. E la firma sul decreto di nomina ad assessore regionale per Pasquale Ciacciarelli è stata un misto tra scarico di tensione, soddisfazione e felicità.

L’esponente ciociaro della Lega è l’unico rappresentante della provincia di Frosinone a far parte dell’Esecutivo Rocca. Un incarico esterno, cioè da non eletto (da consigliere uscente ha mancato d’un soffio la conferma pur conquistando oltre 14mila preferenze). Gli sono state affidate quattro deleghe: Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare. E proprio il capitolo alloggi, cioè l'edilizia residenziale pubblica, è stato uno dei primi toccati dal governatore: «Ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni, nel degrado» ha sottolineato. Per Ciacciarelli, dunque, sarà questa la prima sfida, proprio su input di Rocca.

Quella di ieri per lui è stata una giornata di strette di mano e di messaggi di auguri, molti giunti dal Frusinate, dal Cassinate e dalla sua San Giorgio a Liri, dove in passato è stato amministratore comunale. Per immortalare il grande giorno non sono mancate le foto di rito e quelle con a fianco, tra gli altri, il deputato e coordinatore provinciale del partito, Nicola Ottaviani, e quello regionale, il sottosegretario Durigon.

«È una giornata storica per il Lazio e molto importante per me» ha commentato Ciacciarelli dopo aver ricevuto l’incarico. Si è detto «onorato» del ruolo che ricoprirà per i prossimi cinque anni e ha rimarcato di essere «l’unico assessore della provincia di Frosinone».

Per quanto riguarda i settori di cui è stato chiamato a occuparsi ha spiegato: «Sono in linea con quelli del ministro delle Infrastrutture Salvini, con il quale faremo squadra, e ne beneficerà tutto il territorio regionale. A lui va il mio grazie per la fiducia riposta nella mia persona, per essere stato sempre presente e vicino alla nostra provincia, per aver fortemente voluto che fosse rappresentata nella giunta regionale».

Ciacciarelli ha speso parole di gratitudine anche per Rocca, «una persona di spessore con la quale sarà un onore collaborare», nonché per Durigon e Ottaviani «che mi sono stati vicino in queste settimane e hanno fortemente creduto in me e nella nostra squadra».

Il neoassessore regionale ha poi concluso: «Adesso insieme al presidente cambieremo la Regione, con la provincia di Frosinone finalmente locomotiva di investimenti e sviluppo».

In Giunta per il Carroccio siederà anche Simona Baldassarre (che lascia lo scranno dell’Europarlamento alla ciociara Maria Veronica Rossi, prima dei non eletti nel 2019). Soddisfatto il parlamentare Ottaviani: «Sono certo che gli esponenti della Lega sapranno portare un valore aggiunto notevole all’azione del nuovo governo regionale».