Pico, elezioni avvelenate: chat contro la candidata Rossana Carnevale e il compagno Riccardo Roscia

Il "Corvo" si abbatte sulle elezioni comunali di Pico e sul consiglio comunale di Pontecorvo. Questa mattina è spuntato un gruppo WhatsApp con pesanti accuse e considerazioni di carattere personale sul candidato sindaco a Pico Rossana Carnevale e sul capogruppo di minoranza (ex sindaco) al consiglio comunale di Pontecorvo Riccardo Roscia.

Il gruppo creato da un numero non noto ai diretti interessati è stato creato durante la seduta di consiglio comunale di Pontecorvo riunitasi per approvare il Bilancio, intorno alle 10 tutti i membri del consesso civico, come diversi altri contatti, hanno ricevuto la notifica di essere stati aggiunti al "Gruppo Favola", dopo qualche istante è stato postato, sempre dal contato che aveva generato la chat, un messaggio con pesanti affermazioni sulla vita personale di Roscia e Carnevale, sua compagna.

In consiglio è calato il gelo e immediatamente tutti i consiglieri comunali hanno espresso la propria solidarietà ai diretti interessati. "Tuteleremo l'onore del consigliere Roscia e di tutto in consiglio comunale di Pontecorvo", ha detto il sindaco Anselmo Rotondo.

Nelle prossime ore il Comune presenterà formale querela e i diretti interessati lo faranno in proprio.