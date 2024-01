Domenica 7 Gennaio 2024, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:13

Allevatori da tre generazioni che in quasi cento anni di attività hanno assistito ai mutamenti più radicali di Frosinone e delle estese campagne circostanti. Ed eccolo Pasquale Arduini che sulla soglia dei 70 anni ogni giorno accompagna il proprio gregge di oltre duecento pecore nei pascoli attorno all'aeroporto in uno scenario contraddittorio che nel tempo ha accostato l'agricoltura all'industria.

Percorre circa cinque chilometri dalla sua abitazione che è anche azienda, situata in via La Torre. E poi ritorna affrontando gli stessi chilometri, sempre sulle sue gambe. Con bastone, cappello e mantello quando piove aiutato da Barone e Brava, due grossi cani che potrebbero sostituire senza problemi la presenza della guida umana. Sempre presenti e attenti durante le ore di pascolo, sono degli ottimi assistenti anche quando le pecore vengono munte.

Ma nello spostamento quotidiano, che segue gli orari stagionali del sole, le difficoltà non mancano. Sì perché quella strada, che fino agli anni Settanta era una stradina rurale e piena di buche, oggi è ricoperta di asfalto spesso dissestato. Il problema è la convivenza con la società delle macchine e delle fabbriche che nel frattempo sono sorte divorando terreni fertili e anche possibili pascoli.

LE TRASFORMAZIONI

«Da quando mio nonno si trasferì da Torrice a Frosinone nel 1930 ovviamente l'aspetto di questo territorio è completamente mutato spiega Pasquale ma lo sviluppo non è stato ragionato in base alla natura del terreno. Ad esempio, ci sono zone molto fertili sulle quali sono state costruite aziende o edifici privati o anche pubblici, e altri appezzamenti un po' aridi che invece sono rimasti in disuso. I terreni che presentano strati di pietra non hanno una buona resa vegetale. Questa è una contraddizione che ha influito sull'evoluzione delle attività agricole. Per quanto mi riguarda, ad esempio, non ho potuto prevedere un'ulteriore espansione in termini di pascoli, perché i suoli sono stati consumati con strutture».

Anche se la modernità ha portato benessere e posti di lavoro, ha rosicchiato la vocazione agricola del frusinate e tanta biodiversità. Per questo il nostro "pastore di città" che ha portato avanti l'azienda agricola sulle orme del nonno e del padre fin da fanciullo, con tutti i sacrifici che comporta una vita dedicata alla pastorizia, si lascia andare ad una considerazione sulle prospettive future. «Sono consapevole quindi che la mia azienda non avrà futuro perché prima di tutto i miei figli hanno preso altre strade e perché comunque resta compressa in una realtà non agricola».

IL DECLINO

A confermare una tendenza al declino dell'agricoltura pura nei dintorni del capoluogo, è anche la moglie Antonietta D'Arduini che da quarant'anni opera nella medesima azienda di Pasquale dedicata alla trasformazione del latte in formaggi freschi e stagionati.

«Quando ci siamo sposati, era il 1982 racconta Antonietta - qui intorno era in atto una vera trasformazione ambientale. Gli altri allevatori e i loro eredi stavano cedendo il passo ad altri mestieri e i ricoveri per gli animali erano diventati case. Stava avvenendo un ricambio generazionale non nel segno dell'economia agricola. Ed ora in questa zona, siamo rimasti soltanto noi a svolgere questo lavoro».

Può considerarsi un'agricoltura "eroica" quella di Pasquale e Antonietta, fortunatamente molto apprezzata dai consumatori, che sfida un nuovo mondo che però sembra imporre una presenza irrispettosa. Anche transitare sulla strada, in quel tragitto quotidiano, è diventata un'impresa. E sembra assurdo provare disagio nel dover chiedere agli automobilisti di fermarsi per far passare le pecore. Epoche che cambiano.