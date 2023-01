Sabato 28 Gennaio 2023, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Blocco del traffico, mezza maratona e partita di calcio: domani circolare a Frosinone sarà un'impresa.

La domenica ecologica, dimezzata per la concomitanza con la partita, avrà inizio alle ore 8 per terminare alle 14 e per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio. In queste sei ore tutte le auto (eccetto le elettriche, le ibride e i mezzi autorizzati) non potranno circolare all'interno della Ztl che comprende l'intero centro storico (sarà possibile circolare solo su viale America latina e via Fosse Ardeatine), il quartiere De Matthaeis (salvo via Cicerone sino al parcheggio davanti alla villa comunale), la zona del Matusa e quella dello Scalo.



Alle ore 9 invece prenderà il via la mezza Maratona di 21 chilometri che riguarderà non solo le strade centrali del capoluogo ma anche quelle più periferiche. Dalla fine di viale Mazzini gli atleti percorreranno via Piave, via Vado del Tufo, via Palatucci, via Marittima entreranno nel campo Coni, poi riprenderanno via Marittima direzione Scalo, via Don Minzoni, via Verdi via Vivaldi, via Gaeta vecchia. Da qui raggiungeranno via Le Rase per poi tornare indietro lungo Corso Lazio e raggiungere tramite viale Michelangelo la zona dello stadio Casaleno. Quindi la maratona proseguirà su via Fabi, via Tumoli, via Salci in direzione quartiere Cavoni, per poi dirigersi verso De Matthaeis, riprendere via Moro in senso contrario e tornare al parco Matusa. L'arrivo dei partecipanti è previsto intorno alle ore 11.30/12.00. Per quasi tre ore, tra blocco del traffico e maratona, saranno pochissime le strade aperte al traffico e spostarsi in auto sarà difficile.



Finita la maratona, verso le 14 si concluderà anche la domenica ecologica e la circolazione tornerà libera per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio per la gara tra la capolista Frosinone e il Benevento (inizio ore 16.15) per una sfida che prevede il pubblico delle grandi occasioni. I disagi alla circolazione sia in fase di afflusso ma soprattutto in quella di deflusso sono previsti lungo Corso Volsci (ex Monti Lepini) dove la circolazione come avviene in queste occasioni risulterà intasata dall'incrocio con via Valle Fioretta direzione stadio e sino ai Cavoni in senso contrario. Traffico che risulterà intasato anche su via Fabi e via Mezzacorsa per il deflusso delle auto dalla zona stadio.

Per quanto riguarda le forze in campo la mattina in occasione della Maratona sono previsti 40 addetti della gara, decine di uomini della protezione civile e della polizia provinciale ed otto vigili urbani che presiederanno gli incroci ed eseguiranno i dovuti controlli.