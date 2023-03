Domenica 5 Marzo 2023, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Gli episodi sono tanti, tutti caratterizzati dalla violenza e dal disprezzo per chi svolge il proprio lavoro in prima linea. Le aggressioni verbali e fisiche agli infermieri e ai medici (tutti definiti eroi durante la fase acuta della pandemia) da parte di degenti e familiari, negli ospedali Ciociari sono ormai frequenti. Troppi fatti che turbano gli ambienti di lavoro, feriscono fisicamente e non solo, chi gli subisce e ritardano le cure, fino a creare disservizi. Un'emergenza giunta al limite tant'è che tra pochi giorni torneranno attivi negli ospedali ciociari, per ora al Santa Scolastica di Cassino e allo Spaziani di Frosinone, i posti di polizia, con gli agenti presenti nei pronto soccorso. Stesso provvedimento dovrebbe riguardare, ma non subito, anche Sora. La decisione è stata presa dalla questura di Frosinone in accordo con l'Asl, su precisa disposizione del Dipartimento di pubblica sicurezza, dopo il boom di casi. L'ultima aggressione, in ordine di tempo, ad un infermiere c'è stata a metà febbraio al pronto soccorso di Cassino.

IL MONITO

«Basta aggressioni in ospedale», è stato il messaggio del presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Frosinone, Gennaro Scialò, che ieri mattina ha ricevuto Nicoletta Palombo infermiera in servizio al pronto soccorso di Cassino che, dopo l'ultima aggressione, si è resa protagonista di un'esternazione social diventata virale e condivisa anche dalla Asl di Frosinone. «L'Opi Frosinone ha fatto proprio il pensiero della collega sul grave episodio avvenuto a Cassino», ha spiegato Scialò, che poi ha aggiunto: «Abbiamo ricevuto nella nostra sede la collega Nicoletta Palombo, alla quale abbiamo esternato la nostra posizione in merito alle continue aggressione nei confronti dei professionisti che sono in prima linea.

Nelle ultime ore abbiamo appreso che presto verranno riattivati i posti di polizia, anche se le modalità e la tempistica ancora non ci sono state formalmente comunicate, e questo non può che farci piacere, ma il tema è un altro: i cittadini devono sapere che c'è un'organizzazione all'interno dei reparti che va rispettata e ci sono professionisti in quel pronto soccorso che svolgono al meglio il proprio ruolo. Le aggressioni verbali e fisiche oltre che a mortificare le vittime, generano strascichi giudiziari e sono deleterie alla gestione del servizio con ritardi nei soccorsi», ha concluso Scialò.

LO SFOGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In pronto soccorso - ha spiegato, invece, Nicoletta Palombo - si fornisce tempo a chi non ne ha. In pochi minuti e con pochi elementi a disposizione, è necessario effettuare diagnosi complesse e trattamenti tempestivi ed adeguati. L'unico imperativo è correre per garantire assistenza con dedizione e competenza in primis a quanti sono vittima di vere e proprie emergenze, quali un infarto cardiaco, un ictus, una emorragia incontrollata, un trauma grave. Quando una persona si presenta in pronto soccorso le viene assegnato un codice indicativo dell'urgenza del trattamento nell'area di triage dopo una attenta valutazione da parte di un professionista». Forte è la questione degli accessi impropri: «Sono numerose le persone che ogni giorno si presentano in pronto soccorso anche in assenza di reale emergenza, ciò comporta: allungamento dei tempi di attesa, sovraffollamento, disagio per chi ha urgente bisogno di assistenza e, non ultimo, conseguenze negative sui professionisti, sempre più spesso vittime di violenza».Rosaria Piscopo, consigliera dell'Opi Frosinone, ha affermato: «Capiamo benissimo che il pronto soccorso è un luogo altamente ansiogeno sia per i pazienti sia per i familiari ma ci sono persone, professionisti, che lavorano con dedizione. Non è giusto ferire, fisicamente e moralmente, chi svolge il proprio lavoro. Ogni episodio violento turba l'ambiente di lavoro, il servizio che offriamo e offende i professionisti».Vincenzo Caramadre© RIPRODUZIONE RISERVATA