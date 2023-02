Cassino, aggressione in carcere: un agente finisce in ospedale

Oggi pomeriggio, 6 febbraio, un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Cassino. Da quel che trapela è stato colpito da un detenuto durante la consegna di un pacco e si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso. «L'istituto di Cassino - denuncia la Fns Cisl Lazio - ha una carenza di personale nota a tutti, mancano più di 60 unità, ed il restante personale deve coprire, purtroppo, non solo i due piantonamenti in atto ma anche tutto il resto, con notevoli difficoltà».