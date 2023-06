Omicidio di via Pascoli a Cassino, Sandro Di Carlo resta in carcere

Sandro Di Carlo il 26enne fermato per l’omicidio della dominicana Yirelis Pena Santana di 34 anni, avvenuto in un appartamento di via Pascoli a Cassino, resta il carcere. Il Gip del tribunale della Città Martire, dopo l'interrogatorio di garanzia ha emesso ordinanza di custodia in carcere.

Il ragazzo nel pomeriggio di ieri, 31 maggio, interrogato dallo stesso Gip si era difeso sostenendo di non aver assassinato la donna. Confermando la presenza in casa della donna, ma di essere andato via quando lei era ancora in vita. Di essere ritornato e di averla trovata in una pozza di sangue.