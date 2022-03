È nato a Cassino il primo bambino figlio di una donna in fuga dalla guerra in Ucraina. Terlak Oksana, 31 anni, è giunta nei giorni scorsi a Cassino dove da tempo già si trovava un suo parente per motivi di lavoro. La giovane donna, in dolce attesa, nella notte ha partorito all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino e ha dato alla luce un bimbo di 3,5 kg che ha voluto chiamare Davide.