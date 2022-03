Mercoledì 9 Marzo 2022, 08:52

Saranno tra gli 800 e i mille i profughi in arrivo a Cassino dall'Ucraina. La notizia è arrivata dall'assessore Luigi Maccaro, nel corso del vertice in Comune. Ieri, nella Sala Restagno, le associazioni, tutte le realtà istituzionali, il terzo settore che hanno dato vita alla task force per l'emergenza Ucraina, sotto la regia del Comune, sono tornate a riunirsi per mettere a punto le prossime azioni. I Cassinati hanno già spalancato le braccia a una trentina di ucraini e, nei prossimi giorni, continueranno ad accogliere altre persone. «I bambini che arriveranno hanno sottolineato gli assessori Luigi Maccaro e Maria Concetta Tamburrini - saranno inseriti negli istituti scolastici della città. I dirigenti hanno dato la disponibilità in tal senso». Continua, intanto, sia la raccolta viveri sia la raccolta fondi. «Le donazioni affermano gli amministratori saranno utilizzate dall'Ufficio Servizi sociali per sostenere e rispondere alle prime necessità dei profughi presenti in città». I viveri, i medicinali e i prodotti sanitari saranno invece inviati verso i centri di distribuzione organizzati ai confini dell'Ucraina attraverso la Croce Rossa e la Caritas internazionali. Il Comune e la parrocchia di San Giovanni in questi giorni raccolgono le disponibilità dei cittadini ad ospitare in casa i profughi che arriveranno. Ateneo per l'Ucraina Anche l'Università di Cassino e del Lazio meridionale ha organizzato un evento su quanto che sconvolgendo l'Ucraina, l'Europa e il mondo. Lunedì prossimo, dalle 16.30 alle 18.00, su iniziativa della Delega del Rettore alla Diffusione della Cultura e della Conoscenza e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia si terrà un incontro online, aperto a tutti gli studenti e alla cittadinanza.

Elena Pittiglio

