Un uomo accoltellato nella notte a Cassino, le indagini dei carabinieri

Sono in corso accertamenti per rintracciare l'autore dell'accoltellamento che c'è stato questa notte a Cassino. Un uomo di 36 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo aver ricevuto almeno un 4 fendenti all'addome. Ma lui ai medici dell'ospedale ha dichiarato di essere caduto. Procedono i carabinieri della compagnia di Cassino. Sono in corso perquisizioni e ricerche tra Cassino e Pontecorvo. Nel centro della cittadina fluviale si sta valutando la posizione di una donna.