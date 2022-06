Nuovi appuntamenti a Coreno e Ausonia per il progetto 'La guerra in casa'

Dopo le testimonianze nelle scuole, la mostra fotografica in Provincia, i reading della memoria, le escursioni sui sentieri della linea Gustav e lo spettacolo teatrale “Ninetta e le altre” sul tema delle Marocchinate, il cartellone di eventi “La guerra in casa” ha in calendario altri incontri dedicati ai racconti di guerra. Il primo è andato in scena oggi - 16 giugno - a Coreno Ausonio con “La storia del nostro territorio e i suoi racconti di guerra”, che andrà in replica domani nella tappa ad Esperia presso l'aula polifunzionale della Frazione di Monticelli alle ore 20.30. Sabato invece si terrà l’escursione a Monte Ornito e Vallaurea Piccola con il Cai di Esperia alle ore 8.30: appuntamento a Coreno Ausonio Piazza Umberto I. I prossimi invece si terranno il 25 e 30 giugno, rispettivamente, ad Ausonia e Castelnuovo Parano.

Nel mezzo, un’altra escursione sulla linea Gustav: dopo la Cavendish Road di Cassino, domenica prossima gli escursionisti saliranno sul Monte Ornito a Vallaurea Piccola: partendo dalla zona “Termine” il sentiero si inerpica verso Monte Faito. Il progetto “Racconta la guerra”, nato da uno spettacolo teatrale, è incentrato sulla ricerca storica di fonti orali applicata al teatro antropologico e di narrazione. Il progetto coinvolge un’intera provincia, ed è unico nel suo genere.