Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal parcheggio multipiano dell'università, paura a Cassino

Minaccia di lanciarsi nel vuoto da un'latezza di oltre 15 metri. A notare l'uomo, disteso su un cornicione, sono stati alcuni studenti della fcaolta di Ingegneria di Cassino, in via Di Biasio. L'uomo era disetso sull'ultimo piano del parcheggio multipiano proprio di fronte il dipartimento ingegneristico dell'Unicas. Gli studenti hanno allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti è giunta una volante della Polizia. Grazie ad una lunga opera di convincimento, l'uomo è stato fatto scendere ed è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica per gli accertamenti del caso. Ancora non ben chiari i motivi che hanno indotto l'uomo a tentare di togliersi la vita.