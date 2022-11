Colpo in banca sventato la notte scorsa a Roccasecca: recuperata auto rubata

Colpo in banca sventato questa notte dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo. La banda che nelle scorse ha colpito in Ciociaria la notte appena trascorsa ha preso di mira la filiale della Banca Popolare del Cassinate che si trova a Roccasecca. Con il dispositivo di controllo del territorio predisposto dal capitano Bartolo Taglietti, con l’aliquota operativa, le stazioni e la radiomobile, proprio per prevenire i reati predatori è stato sventato il colpo.



Intorno alle 2:30 i malviventi a bordo di un Suv rubato nelle scorse ore in zona sono stati intercettati a Roccasecca Scalo. Erano due, forse tre, pronti ad entrare in azione. Alla vista dei militari, hanno abbandonato l’auto che era stata parcheggiata di fronte l'istituto di credito e si sono dati alla fuga a piedi tra le strade della zona scalo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce.Ora le indagini si concentrano sull’auto, abbandonata e sequestrata dai carabinieri, utilizzata per arrivare in paese e sul circuito della videosorveglianza che potrebbe aver ripreso i malviventi. .