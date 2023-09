"Notte dei ricercatori" a Frosinone, ecco i materiali del futuro

Sabato 30 Settembre 2023, 09:47

L'energia innovativa e pulita. I materiali più avanzati e sostenibili. Nella Notte dei ricercatori l'ambiente e l'evoluzione delle tecnologie sono state al centro degli incontri pubblici svoltisi in alcuni locali della parte alta di Frosinone. Un modo informale per avvicinare le persone alla ricerca scientifica con gli esperti dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Per l'aeronautica e l'automotive in arrivo ad esempio compositi più raffinati e leggeri. Come hanno illustrato gli insegnanti della Facoltà di Ingegneria gestionale del capoluogo.