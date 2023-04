Massi sulla carreggiata nella notte, paura a Coreno. Scatta la chiusura della strada

Alcuni massi rotolanti sulla carreggiata sulla Provinciale che collega i comuni di Ausonia e Coreno: per fortuna nessun ferito ma poteva verificarsi una tragedia se in quel momento ci fosse stato un'auto in transito. Per questo motivo il settore manutentivo dell'Amministrazione Provinciale ha stabilito di chiudere l’arteria in maniera precauzionale. Per tutta la notte la strada è dunque rimasta chiusa. Questa mattina i tecnici dell'Amministrazione Provinciale hanno effettuato un sopralluogo e domani ne faranno un altro, predisponendo un intervento mirato e cercando una ditta specializzata in interventi simili, con la messa in sicurezza del costone tramite reti apposite rinforzate. Il sindaco di Coreno Ausonio sta monitorando tutti gli interventi e auspica che “si possa riaprire rapidamente la strada fermo restando le dovute attenzioni per la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti”.