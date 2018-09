Nuova strada, spunta un palo in mezzo alla carreggiata

di Tito Di Persio

Alla riapertura dopo i lavori in via Defense a Cologna Spiaggia (Teramo) gli automobilisti sono rimasti senza parola nel vedersi un palo, al centro della carreggiata, subito dopo una curva in una strada a doppio senso di circolazione. «Un palo. Cosa c’è di strano?» Assolutamente nulla, se non fosse per il fatto che oggi quel palo si trova in mezzo a via Defense e vista la nuova urbanizzazione che ha preso piede ormai da dieci anni sarebbe stato il caso di farlo spostare a tempo debitoione. Dice Enzo Santarelli ex vigile urbano di Roseto degli Abruzzi: «Mi sbaglio o proprio da quelle parti abita un amministratore di questa giunta? Possibile che non si sia accorto dell’arcano? Personalmente mi compiaccio del fatto che riesco ancora a meravigliarmi di simili accadimenti, mentre per altri, una situazione del genere non fa neanche più notizia! È mai possibile che non si riesca a ragionare per tempo sulle scelte cronologiche e programmatiche da seguire e si lasci il tutto al caso ed al tempo che verrà?».



Il sindaco Sabatinoino di Girolamo sdrammatizza così: «Di pali in mezzo la strada ce ne sono due. Uno a Cologna via Defense, dove in breve tempo risolveremo questo problema. Il secondo palo invece è a Roseto sud, sul lungomare, in via Tamici dove per il momento abbiamo preferito lasciare il senso unico, ma appena verrò tolto l’ostacolo la strada tornerà a doppio senso di marcia».



