Ad un mese dal lockdown, ossia l'adozione dei provvedimenti del Governo per contrastare l'emergenza del coronavirus, i dati sulla diffusione dell'epidemia in provincia di Frosinone possono essere consultati sulla mappa dei casi Covid-19 realizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dello "Spallanzani" (Seresmi). Gli ultimi dati dispobili sono aggiornati al 10 aprile.

Nella mappa (consultabile qui), oltre al numero dei contagi registrato in ogni Comune dall'inizio dell'emergenza, numero che non tiene conto dei guariti e dei decessi, viene indicato con diverse gradazioni di colore - dal marrone al beige - anche il tasso di incidenza del virus, ossia il rapporto dei casi di positività al Covid-19 ogni 10.000 residenti. Una chiave di lettura epidemiologica su cui gli stessi autori della mappa interattiva avvertono: «ATTENZIONE! Nel caso di un’area geografica piccola (comune o zona urbanistica con pochi abitanti) la lettura delle mappe può essere distorta a causa del piccolo numero di casi osservati».

E difatti in provincia di Frosinone, con il marrone, il colore che corrisponde al tasso d'incidenza più alto, sono indicati i Comuni di Terelle che con 3 contagi ha il tasso d'incidenza più alto (79.79) per il semplice fatto che conta una popolazione di 360 abitanti. Segue Trivigliano con un tasso d'incidenza di 71.6 a fronte di 12 casi Covid-19 in una popolazione di 1600 anime.

Tra i Comuni più grandi spiccano, due Comuni, Fiuggi (circa 10mila abitanti) e Veroli (circa 20mila abitanti), che registrano rispettivamente un tasso di incidenza di 29.49 (pari a 31 contagi) e 26.45 pari a 54 contagi. Ma anche qui occorre fare una precisazione. In questi casi l'incidenza dei contagi (calcolata, ricordiamo, in rapporto alla popolazione) è falsata dal fatto che nei due centri sono presenti una casa di riposo (l'Hermitage a Fiuggi) e una Rsa (l'Ini-Città Bianca a Veroli) che sono stati, insieme alla casa di cura "San Raffaele" di Cassino, i principali focolai dell'epidemia nella provincia di Frosinone. Le tre strutture hanno registrato circa 130 contagi.

Quindi nel conteggio dei casi di Covid-19 dei Comuni sono stati inseriti anche i residenti di quei Comuni che erano ospiti nella casa di riposo o nelle Rsa. Nel numero inoltre non si tiene conto dei decessi e dei guariti. Nel Comune di Fiuggi, tanto per rendere l'idea, stando ai dati diffusi dal sindaco Alioska Baccarini, le persone che attualmente risultano contagiate sono 6. A Veroli, stando a quando riferito dal sindaco Simone Cretaro, sono poco più di una decina.

La maggior parte dei comuni ciociari è contrassegnata con il colore arancione, ossia con un tasso d'incidenza (un caso ogni 10mila abitanti) compreso tra 6.90 e 23.91. Tra quelli più grandi, quello che registra il tasso d'incidenza più alto è Alatri (circa 28mila abitanti) che con 38 contagi è pari a 13.21. Seguono Sora (circa 26mila abitanti), con 28 contagi e un tasso d'incidenza di 10.78; Frosinone (46mila abitanti) con 49 contagi e un tasso d'incidenza di 10.64; 16 contagi a Ferentino e Ceccano, 10 ad Anagni e Pontecorvo. Da segnalare poi i casi di Cervaro (8mila abitanti) con 11 contagi, gli stessi registrati a Boville, a Ceprano invece sono stati 12.

Ricordiamo che il dato non tiene conto delle persone guarite, i cosiddetti negativizzati, e di quelle decedute.

Un'altra importante fetta di Comuni, indicata con il giallo scuro, si è fermata sotto i dieci casi.

Infine con il colore più chiaro sono contrassegnati i 24 centri immuni, cioè quelli in cui finora non c'è stato ancora alcun contagio. E sono i seguenti: Acquafondata, Amaseno, Belmonte Castello, Campoli Appenino, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Falvaterra, Filettino, Pastena, Patrica, Posta Fibreno, Picinisco, Rocca D'Arce, Santopadre, Sant'Ambrogio del Garigliano, San Donato Valcomino, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Vicalvi, Villa Santo Stefano, Viticuso.

