Lutto a Fiuggi, è morto il papà del sindaco

Lutto in casa Baccarini: è morto Alberto, il papà del primo cittadino di Fiuggi. Il decesso è avvenuto in ospedale dove l'amato padre del sindaco Alioska Baccarini era ricoverato da settimane. Per anni Alberto Baccarini aveva aiutato sua moglie Isabella a gestire una gelateria.

"Ci ha lasciato Alberto Baccarini, un vero signore, un uomo mite e gentile" si legge sulla bacheca facebook di Federalberghi che ha inviato al sindaco Baccarini, a sua sorella Michela e alla signora Isabella, moglie di Alberto, le più sentite condoglianze dell'associazione.