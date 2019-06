© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per favorire la ricerca in campo medico scende in campo l’ «Istituto Nazionale per le ricerche cardiovascolari».«La ricerca - spiega il prof. Francesco Fedele di Frosinone, direttore della Prima Cattedra di Cardiologia presso l’Università La Sapienza - non si può fermare e, soprattutto deve coinvolgere quanti più artisti possibili. Da qui il proliferare delle nostre iniziative».Dunque l’appuntamento è a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica (sala Santa Cecilia) dove mercoledì sera (ore 21) è in scena lo spettacolo «Semplicemente Lucio» dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla.Presenta Pino Insegno, mentre sul palco si alterneranno artisti come Amedeo Minghi, Povia, Marcello Cirillo, Martina Attili, L’orchestraccia, Dreams in Progress, Gianfranco Butinar, Roberto Pambianchi.L’orchestra sinfonica sarà diretta dal maestro Mario Zannini. Numeorsa la partecipazione di spettatori frusinati.