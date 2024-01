Lite per una mancata precedenza ai Cavoni, un 40enne tenta di picchiare una donna: arriva la polizia e lo arresta

Litigio nel traffico per una mancata precedenza: interviene la polizia e arresta un uomo. L' episodio si è verificato l'altra sera intorno alle 20 in via Latina nel quartiere Cavoni a Frosinone. Dalle prime informazioni raccolte sembra che l'automobilista, un albanese di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente nel capoluogo, ha cominciato a discutere con la conducente di una vettura per una mancata precedenza. Quest'ultima, convinta di avere ragione, lo avrebbe accusato di non aver rispettato i segnali. Visto però lo stato di agitazione dell'automobilista, lo ha invitato ad abbassare i toni la voce. Ma l'uomo, per tutta risposta, avrebbe continuato ad urlarle contro e a tentare di aprire l'auto e farla scendere. A quel punto alcuni residenti e la stessa donna hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

L'INTERVENTO

Nel giro di pochi minuti gli agenti della sezione Volanti delle questura di Frosinone sono arrivati in via Latina.

Successivamente sono arrivati in ausilio anche gli agenti della polizia Locale. L'uomo, però, alla vista del personale in divisa che ha cercato di sedare gli animi, si sarebbe innervosito maggiormente scagliandosi contro di loro. Da quella aggressione ne sarebbe nata una colluttazione. I poliziotti hanno dovuto faticare non poco per riportare la situazione alla calma. Dopo averlo immobilizzato gli agenti agli ordini del questore Domenico Condello hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha trascorso tutta la notte nelle camere di sicurezza della questura. Ieri mattina accompagnato dal suo legale di fiducia si è tenuta l'udienza che ha convalidato l'arresto. L'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in attesa della direttissima.