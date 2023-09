Linea Verde sbarca a Paliano, Livio Beshir fa gli onori di casa

Oggi pomeriggio - 27 settembre - Livio Beshir, uno dei conduttori di Linea Verde, il programma in onda la domenica su Rai Uno la domenica, ha giocato in casa. Set di una delle prossime puntate della trasmissione condotta da Peppone e da Margherita Granbassi e dalla new entry Livio Beshir è proprio il paese del noto volto della Rai di origine ciociaria per parte di madre e egiziana per il padre. Piazza Colonna, così come il palazzo e i vicoli del centro storico hanno fatto da sfondo alle riprese delle telecamere che hanno immortalato una rappresentanza dei figuranti del corteo storico del Palio dell'Assunta e una simulazione dei giochi dei popolani che da qualche edizione arricchiscono l'evento centrale del ferragosto palianese. In tanti con telefonino e telecamere si sono avvicinati alla troupe per ammirare Livio Beshir intento a promuovere il territorio dal quale proviene. Intanto, da Ginetto, lo storico parrucchiere della piazza, Peppone approfittava per rifarsi il look.