Venerdì 2 Dicembre 2022, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:55

Prima demansionati e ora licenziati in tronco. Il consiglio di amministrazione dell'Ater di Frosinone ha dato il benservito ai dirigenti Alfio Montanaro e Nicoletta Paniccia, rispettivamente responsabili dell'area amministrativa e di quella gestione dell'azienda che si occupa dell'edilizia pubblica. Si tratta di figure di peso dell'ente. Montanaro è stato direttore generale fino al dicembre dell'anno scorso, quando è stato sostituito dall'attuale Massimo Serafini. Montanaro nel frattempo è stato distaccato alla Provincia dove ricopre il ruolo di direttore generale.

Paniccia invece è stata alla guida dell'ente dal 2015 al febbraio del 2020 per lasciare il posto appunto a Montanaro. Ora entrambi sono stati licenziati.

La decisione sarebbe stata presa lo scorso 24 novembre, nel corso di una riunione del Consiglio di amministrazione presieduto dall'avvocato Andrea Iannarilli e in cui siedono anche Leonida Zaccari e Barbara Caparelli.

Il giorno successivo, il 25 novembre, il provvedimento di licenziamento con effetto immediato è stato comunicato ai diretti interessati che hanno dovuto abbandonare i rispettivi uffici. Quali i motivi di una decisione così drastica e non così frequente nella pubblica amministrazione?

Sull'Albo pretorio dell'ente non sono presenti documenti che riguardano la vicenda. Ieri abbiamo provato a contattare il presidente del Cda Iannarilli, ma è stato inutile. Per tutto il pomeriggio il telefono ha squillato a vuoto.

CONTI SOTTO LA LENTE

Da quello che si è potuto capire, però, i licenziamenti sarebbero legati ai bilanci che sia la Paniccia che Montanaro hanno gestito in qualità di direttori generali. Sempre per motivi legati alla gestione finanziaria l'Ater, nei giorni scorsi, è stato revocato l'incarico di revisore legale ad Agatino Lipara. Il provvedimento, stando ad una determina dello scorso 15 novembre, è legato a quanto emerso dalla due diligence (un'attività di investigazione super partes sui conti dell'ente) operata da una società esterna, la Kreston GV Italy srl. Contestualmente alla revoca dell'incarico a Lipara, l'azienda ha pubblicato un avviso per affidare il servizio di revisione legale dei conti.

I bilanci dell'ente da qualche tempo sono osservati speciali e quanto pare fonte di preoccupazione. L'attuale direttore generale dell'Ater di Frosinone, Massimo Serafini, già presidente della Confservizi Lazio, nel corso di una riunione con i dipendenti, avrebbe parlato di «bilanci non veritieri». Ora sono arrivati i licenziamenti dei due dirigenti che hanno diretto l'ente negli ultimi sei anni. Quasi certamente la vicenda non finirà qua. Montanaro e Paniccia, con tutta probabilità, impugneranno nelle sedi giudiziarie i provvedimenti assunti a loro carico.