Venerdì 15 Dicembre 2023, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 08:52

Sicurezza nei presidi sanitari: non solo le verifiche disposte dalla Regione con una lettera inviata alle Asl del Lazio. La Pisana, infatti, con una delibera di Giunta, ha liberato un maxi pacchetto di risorse, ben 376 milioni di euro, per il sistema antincendio degli ospedali, anche di quelli ciociari. Una misura che arriva all'indomani del rogo divampato, nella notte tra l'8 e il 9 dicembre scorsi, al "San Giovanni Evangelista" di Tivoli (poi chiuso) costato la vita a tre pazienti. E dopo il potenziamento dell'assistenza contenuto nella programmazione 2024-2026 varata una settimana fa, che per la Ciociaria prevede l'aumento dei posti letto da 1.433 a 1.479, con il rapporto ogni mille abitanti che sale al 3,07, sono in arrivo anche i rinforzi tra le corsie: più medici e infermieri, oltre a una serie di stabilizzazioni.

I provvedimenti sono stati approvati ieri dall'Esecutivo guidato dal governatore Francesco Rocca. Due gli obiettivi: la messa in sicurezza dei poli ospedalieri e garantire al servizio sanitario regionale un maggior numero di figure professionali.

Con la delibera, dunque, ha spiegato Rocca, «sono stati sbloccati i progetti e i fondi per l'antincendio. In questi mesi sono stati acquisiti gli studi di fattibilità e le progettazioni, da parte delle aziende sanitarie. Ora la Regione è pronta per inviare al Ministero della Salute la proposta di accordo di programma per utilizzare i fondi di edilizia sanitaria». Dalla Pisana hanno poi specificato che «il programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle aziende sanitarie e ospedaliere si basa su risorse statali già finanziate e non ancora impegnate, prevedendo uno stanziamento complessivo di circa 376 milioni di euro» per le annualità 2024-2027. L'importo è così suddiviso: 357 milioni a carico dello Stato e oltre 18,7 milioni con fondi regionali. Per la Ciociaria sono stati messi a disposizione quasi 19 milioni per lavori in cinque strutture, che sono: l'ospedale "Spaziani" di Frosinone (finanziamento di 977.960 euro), il "SS Trinità" di Sora (4.770.840), i presidi territoriali dei distretti di Anagni e Cassino per un totale di 7.189.080 euro e di quelli del distretto di Frosinone (6.038. 640).

ASSUNZIONI

Tra nuovi ingressi e stabilizzazioni, nelle Asl del Lazio saranno circa 1.200 le assunzioni per un investimento di circa 51 milioni di euro per il 2024, di cui sei per la Ciociaria.

In provincia il personale sanitario crescerà di 51 unità. A ciò si aggiungerà la trasformazione di 152 contratti, che diventeranno a tempo indeterminato. Ci saranno 35 medici in più che andranno a rinforzare reparti e offerta specialistica: uno per medicina del lavoro, quattro per la radioterapia, altrettanti per la chirurgia vascolare, due per la chirurgia maxillo-facciale così come per la gastroenterologia e per l'urologia, quattro per neurologia, sei per oncologia, due per ginecologia e ostetricia, altrettanti per fisiatria e sei per pediatria. A loro si sommano altri innesti, anche questi a tempo pieno e senza limiti di durata del rapporto: due tecnici della prevenzione e due dirigenti amministrativi.

Arriveranno, inoltre, dodici figure in sostituzione che resteranno per un periodo determinato: due dirigenti, uno amministrativo con funzioni di portavoce e un ingegnere, un'ostetrica, quattro infermieri, un medico risk manager, due specializzati in neuropsichiatria infantile e altri due in ortopedia e traumatologia. Decine, invece, le stabilizzazioni: nove tecnici di laboratorio, uno di radiologia, undici che operano nella sfera dell'età evolutiva, tre dietisti, 41 infermieri, 84 operatori sociosanitari e tre fisioterapisti.

Aumenteranno, inoltre, a 380 le ore di specialistica per medicina legale (152) e per quella dell'igiene (228).