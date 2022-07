Frosinone, i 100 anni dell’aviere motorista Iannace originario di Vallecorsa

Il 72° Stormo di Frosinone ha festeggiato un compleanno speciale: i 100 anni del primo aviere motorista Alberto Iannace, uno degli ultimi reduci della provincia di Frosinone della Grande Guerra.

«L’evento - si aggiunge in una nota del 72esimo Stormo - è stato fortemente voluto dall’associazione Arma Aeronautica di Frosinone, alla quale Iannace è iscritto. Dopo la celebrazione della messa, il comandante, colonnello pilota Marco Boveri, ha consegnato un crest del 72° Stormo a Iannace, complimentandosi per il traguardo raggiunto e per l’alto valore storico della testimonianza di guerra vissuta al servizio del Paese nei ranghi dell’Aeronautica militare. Alberto Iannace, originario di Vallecorsa, insignito di croce di guerra al valore militare, ha partecipato alle campagne militari in Albania e Grecia ed è uno dei pochi sopravvissuti viventi della campagna di Russia».