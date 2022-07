Frosinone calcio, svelate le nuove maglie per la prossima stagione

Tre modelli d'eccezione per svelare le nuove maglie del Frosinone calcio per la stagione 2022-2023, sempre più vicina all'inizio. Il neo arrivato Lucioni, ex capitano del Lecce, l'attaccante Novakovich e il centrocampista Boloca sono stati i tre giocatori che hanno indossato le divise, svelate nella cornice del Golf Club Fiuggi, città termale dove la squadra è in ritiro precampionato.

La prima maglia resta fedele al giallo canarino, con inserto azzurro che copre interamente la parte delle spalle fino al bordo delle mezze maniche. La seconda, quella da trasferta, è a sfondo bianco, con due righe orizzontali, una azzurra e una gialla, sulla parte anteriore laterale sinistra. La terza, invece, è di colore denim, con una tonalità che richiama il grigio, con colletto blu.