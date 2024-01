Frosinone, meno incidenti e morti sulle strade: raffica di multe e migliaia di punti decurtati

Oltre 31mila persone identificate e quasi 19mila automobilisti multati per infrazioni al Codice della strada. Sono alcuni numeri contenuti nel bilancio dell'attività svolta nel 2023 dalla polizia stradale di Frosinone. Da gennaio a dicembre sulle arterie ordinarie e lungo il tratto ciociaro dell'Autosole sono state impiegate 5.920 pattuglie per servizi di vigilanza e monitoraggio. Tra le 18.504 contravvenzioni elevate, 810 hanno riguardato casi di eccesso di velocità. Nel computo anche 281 patenti e 635 carte di circolazione ritirate, per un totale di 31.506 punti decurtati. Sono stati 1.843 gli accertamenti effettuati con precursori ed etilometri, culminati con 38 verbali per guida in stato di ebbrezza alcolica e 21 denunce per quanti sono stati trovati al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sul fronte degli incidenti, invece, rispetto al 2022 si è registrata una flessione, da 906 a 883.

Stesso andamento per quelli con feriti a bordo, conducenti o passeggeri, scesi da 276 a 270. E se il dato relativo ai sinistri con esito mortale è rimasto stabile (dieci), fortunatamente è diminuito il numero delle vittime: da tredici a dieci. Intensa è stata anche l'attività di polizia giudiziaria degli agenti della Polstrada: l'anno appena trascorso si è chiuso con 52 arresti e 263 denunce. Sono stati, inoltre, sequestrati 27 chili di droga e 12 veicoli per riciclaggio.

PREVENZIONE

La polizia stradale, sempre nel 2023, ha portato avanti sia progetti di sensibilizzazione per promuovere la giuda sicura e consapevole sia iniziative di prevenzione, il tutto nel tentativo di ridurre sempre di più gli impatti sulle vie che attraversano la Ciociaria. Tra queste c'è quella avviata nell'aprile scorso, quando nei pressi dell'area di servizio Casilina Est, sul tratto cassinate dell'autostrada A1 Roma-Napoli, è stato inaugurato il "Safety point". Si tratta di uno spazio dedicato proprio ai temi della sicurezza stradale. Le pattuglie in servizio o il personale del Centro operativo della polizia stradale di Fiano Romano "dialogano" con gli automobilisti che si fermano per una sosta attraverso un totem interattivo. È previsto l'utilizzo di contenuti audio-video, con la possibilità di svolgere quiz finali.A livello nazionale diverse sono state le campagne di educazione stradale ed è stato messo in campo di nuovo il "Pullman Azzurro", una vera e propria aula didattica itinerante che con il simulatore di guida ed altri strumenti dà prova di quanto sia rischioso tenere stili e condotte pericolose mentre si è al volante.In ambito provinciale, la Polstrada coordinata dal vicequestore Stefano Macarra ha incontrato centinaia di alunni nelle scuole.