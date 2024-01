Frosinone, nuova spinta per il piano intercomunale "Grande capoluogo": audizioni dei sindaci, Ceccano si sfila

LE AUDIZIONI

LA COMMISSIONE

Torna d'attualità il progetto del "Grande capoluogo", l'unione intercomunale per la gestione integrata dei servizi sul modello di una città metropolitana. L'obiettivo è fare squadra per essere più competitivi, anche sui tavoli della politica, non solo in ambito regionale. L'idea, lanciata nel 2018 dagli industriali e cavalcata anche dai socialisti, nonostante un periodo di apparente silenzio, non è affatto tramontata. Anzi, continua a camminare seguendo una bussola precisa: quella della condivisione del percorso, delle progettualità e degli obiettivi con il pieno coinvolgimento di chi governa i centri che gravitano nell'hinterland frusinate. Doppia la direttrice che s'intende perseguire: il miglioramento delle prestazioni in favore dei cittadini e la crescita del comprensorio, che assumerebbe i connotati di area vasta, aspetto fondamentale anche per l'accesso diretto ai fondi europei.Negli ultimi mesi a portare avanti il lavoro sull'alleanza di tipo cooperativo è stata la Commissione "Area vasta" del Comune di Frosinone, presieduta dal consigliere Vincenzo Iacovissi e di cui fanno parte anche i colleghi d'aula Corrado Renzi, Alessia Turriziani, Christian Alviani e Fabrizio Cristofari. Da maggio a dicembre, infatti, si sono susseguiti incontri con i sindaci o loro delegati di dodici Comuni per esaminare fattibilità del piano e possibili ricadute positive. Finora l'unica certezza è che dell'eventuale alleanza non farà parte Ceccano, che già a suo tempo, sempre sotto la guida del sindaco Caligiore, aveva espresso le proprie perplessità. A questo nuovo giro di audizioni, intrapreso dalla Commissione per raccogliere pareri e intenzioni delle municipalità, l'ente fabraterno ha deciso di non partecipare, lanciando così un chiaro segnale di indisponibilità. Ma si va avanti lo stesso con gli altri che, invece, hanno mostrato apertura e interesse a unire le forze.Ora, conclusa quest'ulteriore fase preliminare di sondaggi, la Commissione farà il punto su quanto emerso nei singoli colloqui con gli amministratori locali. Iacovissi, infatti, ha convocato la riunione dell'organo collegiale per mercoledì 17 gennaio: esito delle audizioni e programmazione dei lavori sono i punti in discussione. L'idea dell'Unione del Frusinate, dunque, è ancora viva. Adesso ci si riprova.