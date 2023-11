Frosinone ko a Milano con l'Inter, fatali due episodi: un gol subito da centrocampo e un rigore

Il cuore e l'orgoglio non bastano, così come i lampi di Soulé. Un Frosinone combattivo e volenteroso esce sconfitto dal “Meazza” nel posticipo contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi. Vince l'Inter 2-0, che fatica per oltre quaranta minuti, ben contenuto dai giallazzurri di Di Francesco. A spezzare l'equilibro del match e a indirizzare la sfida è un gol pazzesco di Dimarco al 43': un tiro da quasi cinquanta metri con la sfera che s'insacca alle spalle di Turati dopo aver attraversato quasi metà campo. «All'inizio ho visto Dumfries, poi ho visto il portiere fuori e alla fine... meno male che è entrata» ha commentato nel post partita.

E' l'episodio che sblocca il match e a cui se ne aggiunge un altro, quello del penalty concesso ai padroni di casa per fallo su Thuram in avvio di ripresa e realizzato da Chalanoglu.

Il Frosinone prova a reagire e a riaprire la sfida, ma i tentativi s'infrangono sul palo colpito da Cheddira.

Il Frosinone esce a testa alta dal Meazza al termine di una gara decisa dagli episodi: il supergol di Dimarco nel finale di primo tempo e il rigore dopo due minuti della ripresa.