Martedì 31 Ottobre 2023, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:17

IL SINDACO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una "movida sicura" nel fine settimana a Cassino è in corso un dialogo aperto tra Comune e associazione dei commercianti. E ieri se ne è parlato nuovamente tra il sindaco, Enzo Salera, gli assessori alla Polizia locale e Personale, Monica Capitanio, e al Commercio, Attività produttive e Rapporti con l'università, Maria Rita Petrillo, e i rappresentanti della Confcommercio. E quindi è stato proposto il progetto "Movida sicura" che dovrà essere approvato dalla giunta comunale per renderlo esecutivo. Tra i punti principali prevede uno steward o buttafuori davanti ad ogni locale di piazza Labriola, la piazza principale della movida notturna del venerdì e del sabato di ogni settimana. Il compito dell'addetto alla sicurezza è quello di verificare la presenza e l'ingresso nei locali di maggiorenni o di minori e se ordinano bevande alcoliche o meno e se le portano fuori ad altri ragazzi in attesa e non di età inferiore ai 18 anni. E poi per gli eventi musicali all'interno o all'esterno dei locali bisognerà essere autorizzati e in quel caso, se richiesto, si potrà suonare fino all'una di notte. Altrimenti rimane l'orario attuale, ossia mezzanotte. Il mancato rispetto delle regole comporta sanzioni per il gestore dei locali e agli stessi avventori. Nello stesso tempo saranno sollecitate le forze dell'ordine ad una vigilanza accurata soprattutto quando ci sarà una maggiore affluenza.Per gli assessori Petrillo e Capitanio non si tratta di penalizzare gestori e avventori ma di garantire una movida tranquilla e quindi il divertimento serale del fine settimana e dare sicurezza.«La città deve essere vivibile ad ogni ora e fruibile da tutti - dice il sindaco Salera perciò ben vengano proposte migliorative da tutti nell'interesse della collettività». Entro qualche settimana la nuova normativa dovrebbe andare in vigore. Anche in vista delle festività natalizie quando l'affollamento nelle piazze della movida sarà maggiore. E quindi maggiore dovrà essere il controllo sia dei vigili urbani che di polizia e carabinieri. E una ordinanza dell'estate scorsa prevede che in tutto il territorio comunale, dalle 23 di ogni giorno fino alle 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Intanto domani, primo novembre, si terrà il mercato settimanale di tutti i settori come recupero di quello sospeso sabato scorso per la presenza delle vetture del rally. Quindi le strade saranno invase dai banchi degli ambulanti. Circa 500 banchi per la vendita di frutta e verdure, dell'abbigliamento, delle calzature, di fiori, di articoli di artigianato, di casalinghi ed altro. Ed anche per migliorare i vari mercati, quello quotidiano e quello settimanale e il mercatino dell'antiquariato della terza settimana del mese, continua il dialogo tra Amministrazione comunale e Confcommercio. Il confronto viene ritenuto importante per i progetti riguardanti il Put (Piano urbano del traffico), mobilità sostenibile, turismo di prossimità, valorizzazione delle piccole attività commerciali e delle zone periferiche, la creazione di spazi multifunzionali. Per quanto riguarda il mercato settimanale è stato completato da tempo il censimento delle attività presenti. Infatti gli elenchi definitivi di tutti i settori mercatali sono stati trasmessi dall'Ufficio Suap/Commercio al Comune per avere un quadro definitivo delle presenze.