Frosinone, a San Donato Pittiglio centra il tris di mandati con oltre mille voti

L'uscente Enrico Pittiglio (Pd) centra il tris di mandati di fila e resterà alla guida del Comune di San Donato Val di Comino per altri cinque anni, fino al 2029. Il vicepresidente della Provincia per festeggiare ha dovuto attendere soltanto una parte dello scrutinio. Per la fascia tricolore era in corsa da solo a capo della lista civica “Vanga e Stella”. Senza avversari, né civici né politici, la rielezione era legata soltanto al doppio quorum da raggiungere: quello minimo dell'affluenza, fissato al 40 per cento e valicato abbondantemente dal momento che alle urne è andato il 77,55 per cento, è l'altro relativo alla soglia di almeno il 50 per cento dei voti validi. Entrambi sono stati superati e per Pittiglio è arrivata la certezza della conferma. La compagine, infatti, ha collezionato un totale di 1.103 voti su 1.233 cittadini che hanno varcato la porta dei seggi. Il rieletto primo cittadino ha superato il record di consensi che era detenuto dall'ex sindaco Antonello Antonellis. I “Riformisti sandonatesi”, confluiti nella lista “Vanga e Stella”, hanno raccolto circa 140 preferenze.

I dieci che formano il Consiglio sono: Lorenzo Cedrone, Antonio Leone, Pasqualino Leone, Rita Mazzola, Teresa Mazzola, Francesca Perrella, Monica Piselli, Orfeo Piselli, Antonio Salvucci e Rita Tramontozzi.

«Sono molto orgoglioso della mia rielezione a sindaco di San Donato Valcomino. È stata una straordinaria festa di partecipazione democratica, andata oltre le aspettative. Da domani saremo già al lavoro per questo nuovo progetto orientato all’ulteriore crescita e alla valorizzazione sostenibile di San Donato e dell’intera Valle di Comino. Ringrazio la mia squadra e ringrazio i cittadini per la loro rinnovata fiducia - ha spiegato Pittiglio -. Sul voto europeo - prosegue - molto bene il Pd. La segretaria Elly Schlein, che ringrazio, ha rimesso il Partito democratico in sintonia con i cittadini con un programma concreto e candidati credibili. Il Pd in provincia di Frosinone ottiene un ottimo risultato, in crescita rispetto sia alle scorse Europee sia alle Politiche di due anni fa. Voglio sottolineare lo straordinario valore di chi ha avuto ruoli di governo regionale e locale. Penso ai governatori Zingaretti e Bonaccini e ai sindaci Ricci, Nardella, Gori e Decaro, quest’ultimo con addirittura 500mila preferenze personali. Frutto dell’importanza degli enti locali e di un Pd strutturato che valorizza queste importanti esperienze amministrative che portano risultati nei territori”.