Il Frosinone non si ferma più e vola: allo "Stirpe" battuto anche il Perugia. Finisce 1-0, decide Rohden

Il Frosinone non si ferma più e spicca il volo. Ora i tifosi sognano davvero. I giallazzurri piegano anche il Perugia (è finita 1-0) e sono sempre più soli in vetta alla classifica del campionato cadetto con 27 punti. La seconda, il Genoa, è distante cinque lunghezze, ma deve ancora giocare la gara del dodicesimo turno (lunedì sera in trasferta contro la Reggina), mentre la terza, la Ternana, ha un ritardo di sei punti.

A decidere il match contro gli umbri è stato Rohden al 41' del primo tempo. La gara è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il Frosinone ha centrato il pieno di punti. Continua la serie positiva: cinque vittorie consecutive, la sesta in casa, e un'altra partita interna con la porta rimasta inviolata.