Alatri, scontro tra due auto e un'ambulanza: un ferito grave

Un incidente stradale è avvenuto stamane ad Alatri: coinvolte due auto e un'ambulanza impegnata in un soccorso.

E’ accaduto attorno alle 8.45 sulla 155 Frosinone- Fiuggi in territorio di Alatri, all’intersezione tra la Statale e via Verolana. Ferito in modo grave un uomo sessantenne che viaggiava sulla Volkswagen Golf in direzione Frosinone, mentre hanno riportato conseguenze meno serie il conducente dell’altra vettura e gli occupanti dell’ambulanza che stavano prestando un soccorso in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica, ma, grazie alla nuova sofisticata attrezzatura in dotazione al Comando di polizia locale di Alatri (il nuovo sistema di rilievo 3D), si potrà arrivare a ricostruire l'accaduto