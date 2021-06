Grafico della pandemia stabile in Ciociaria. L'ultimo bollettino contiene gli stessi numeri di quello diramato nelle ventiquattr'ore precedenti. In provincia di Frosinone, infatti, su 579 tamponi effettuati, sono stati accertati sei nuovi positivi, così distribuiti: tre a Monte San Giovanni Campano e uno ciascuno nei centri di Frosinone, Alatri e Arce. I negativizzati, invece, sono stati 15.

Per l'undicesimo giorno consecutivo, inoltre, in Ciociaria non risultano decessi.