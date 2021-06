Resta stabile ai minimi la curva dei contagi Covid in Ciociaria. Stando all'ultimo report giornaliero, in provincia sono stati rilevati 6 nuovi positivi a fronte di 910 tamponi. Altri 20, invece, sono i negativizzati. Ancora una volta, inoltre, non si sono registrati decessi.

Ecco il bollettino dei nuovi contagi: 2 a Monte San Giovanni Campano, 1 a Ferentino, Pontecorvo, San Donato Val di Comino e San Giovanni Incarico.