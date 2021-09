Mercoledì 1 Settembre 2021, 09:50

E’ il Frosinone la regina delle ultime ore del calciomercato estivo. Con gli ultimi due colpi in ingresso che portano il nome di Tiago Casasola ed Emanuele Cicerelli, entrambi in prestito dalla Lazio, si è chiuso con il botto il calciomercato estivo del Frosinone. Entrambi sono due giocatori che arrivano dalla positiva esperienza dello scorso anno con la maglia della Salernitana che li ha portati alla promozione in Serie A.

Casasola e Cicerelli seguono cronologicamente l’ingaggio annunciato lunedì di Matteo Ricci che ha fatto parlare l’intera Italia calcistica, a partire dal CT della Nazionale Roberto Mancini. Il tecnico dei Campioni d’Europa, lunedì nella conferenza stampa di apertura della settimana “azzurra” a Coverciano, parlando in generale della situazione del calcio italiano si è soffermato su Matteo Ricci: "La Nazionale può essere un modello sempre. Io penso però che i giocatori italiani diano molte garanzie, bisogna solo aver fiducia – ha detto Mancini -. Eppure, ciò nonostante vedo cose strane: nel marzo scorso convocammo Ricci dello Spezia, ci fece una bella impressione anche se non riuscimmo a farlo giocare. Ho letto che fino a ieri, a soli 27 anni, era disoccupato ... Incredibile ... Meno male che adesso lo ha preso il Frosinone". Migliore e più qualificata attestazione di stima sul giocatore e sulla operazione di mercato del Frosinone non poteva esserci.

Ora Grosso ha a disposizione una rosa di primissimo livello per la Serie cadetta ed inizia per lui ed i suoi uomini un altro campionato. Se fino ad oggi si era parlato di squadra giovane pronta a guadagnarsi una tranquilla salvezza e che scendeva in campo con la conseguenziale "leggerezza" psicologica, ora sono arrivati elementi capaci di creare una miscela esplosiva per le ambizioni di questa squadra. Sarà quindi ancora più importante la gestione ed il giusto dosaggio per innescare la reazione che ora tutti si attendono.

Tornando agli acquisti di ieri, di Casasola si parlava oramai da tempo. Il terzino sudamericano di proprietà della Lazio va a coprire una zona importante della rosa di Grosso, sulla destra della fascia difensiva, forse ad oggi quella che maggiormente aveva bisogno di un innesto per dar fiato a Brighenti. Nato a Buenos Aires l’11 agosto del ’95, alto 181 cm, Casasola è arrivato dalle giovanili del Fuhlam al Como in serie B nel 2015-’16. Nella serie cadetta da li in avanti ha giocato anche con le casacche del Trapani e dal 2017 con quella della Salernitana, dopo un breve passaggio in C con l’Alessandria e, sempre tra i cadetti, ha collezionato 162 presenze segnando 13 reti con 19 assist. Emanuele Cicerelli, attaccante classe 1994 nativo di San Giovanni Rotondo ha disputato 82 partite nelle ultime tre stagioni in Serie B, prima con il Foggia e negli ultimi due campionati con la Salernitana, realizzando quattro reti ed otto assist. E’ un attaccante poliedrico, che si adatta a giocare sia al centro che sulle fasce. In uscita si sono registrate sempre ieri le operazioni di Marcello Trotta, passato alla Triestina e di Mattia Vitale alla Pro Vercelli entrambi a titolo definitivo.

GLI ARRIVI

Ma andiamo a ricapitolare il corposo calciomercato estivo del Frosinone, indicando il giocatore e tra parentesi il ruolo, la provenienza ed il tipo di contratto. Partiamo dagli arrivi in rigoroso ordine cronologico: Koblar (Difensore, Maribor, Def.), Klitten (Dif., Aalborg, def.), Gatti (Dif, Pro Patria, def.), De Lucia (Por, Feralpi Salò, def.), Haoudi (Cent., Livorno, def.), Satariano (Att, Sliema Wanderers, def.), Ravaglia (Por, Bologna, Prestito), Zerbin (Cent., Napoli, prest.), Charpentier (Att, Genoa, pres.), Canotto (Att, ChievoVerona, Svincolato), Bevilacqua (Dif, Manzanese, D), Cotali (Dif, ChievoVerona, Svincolato), Garritano (Att, ChievoVerona, SV), Manzari (Att, Sassuolo, P), Kremenovic (dif., Graficar, def.), Ricci (Cen, Spezia, Svincolato), Lulic (Cen, Slaven Belupo, D), Casasola (dif., Lazio, prest.), Cicerelli (Att., Lazio, Prest.). Cessioni: Salvi (Dif, Ascoli, SV), Verde (Dif, svincolato), Ariaudo (Dif, svincolato), Iacobucci (Por, svincolato), Capuano (Dif, svincolato), Vitale (Dif, svincolato), Bardi (Por, Bologna, D), Vettorel (Por, Carrarese, Prestito), Krajnc (Dif, Hannover, SV), Trotta (att., Triestina, Def.); Vitale (cent., Pro Vercelli, def.).

Al. Bi.