Rinasce il cantiere di largo Turriziani. Dopo quasi nove mesi di attesa dall'inizio dei lavori, poi interrotti quasi subito, ieri è avvenuta la consegna alla nuova ditta subentrante (la Parente Costruzioni) che ha provveduto a transennare la nuova area di cantiere. Alle recinzioni già presenti nella piazza si sono ora aggiunte anche quelle dall'altro lato della strada lungo il marciapiede sopra i Piloni.

La settimana prossima verranno rimosse le vecchie recinzioni della precedente impresa (estromessa dall'affidamento per alcuni problemi di natura tecnico-burocratica) con la nuova ditta che procederà all'installazione di quelle nuove.

La direzione dei lavori rimane affidata alla Cs Architects e al responsabile Renato Caparrelli.

Sarà una corsa contro il tempo per completare le opere la prossima estate al fine di consentire l'organizzazione della manifestazione "La Terrazza del Belvedere", che ogni anno caratterizza quella parte di città con la movida frusinate nei fine settimana. Sino a marzo la strada resterà aperta al traffico consentendo anche la possibilità di sosta nel piazzale. I lavori si concentreranno dapprima nell'ancoraggio dei sottostanti Piloni dopodiché si provvederà alla nuova pavimentazione in marmo in largo Turriziani, dove è prevista anche la costruzione di un anfiteatro che guarda verso il belvedere.

TRAFFICO

ISOLA PEDONALE

I COMMERCIANTI

In primavera la strada verrà chiusa alla circolazione con le auto dirette verso viale Mazzini che saranno costrette a percorre via Alcide De Gasperi, che diverrà a doppio senso di marcia.Resterà, invece, la possibilità per chi si dovrà recare nel centro storico di svoltare a destra prima di largo Turrizziani, percorrere la salita di via Fratelli Bracaglia e da lì dirigersi verso via Moccia-via Fosse Ardeatine oppure entrare nelle mura risalendo via Angeloni-via Garibaldi.Largo Turriziani diverrà un'isola pedonale permanente con la possibilità di far entrare solo i mezzi di soccorso e il trasporto merci per le attività presenti. La nuova piazza vedrà rimosse le vecchie panchine, sarà realizzata una nuova illuminazione a led e verranno rifatte le ringhiere sopra i Piloni. Il fatto che la ditta subentrata a quella precedente sia la stessa che sta operando sul cantiere sottostante le arcate di via De Gasperi potrebbe costituire un vantaggio sia per il coordinamento dei lavori stessi sia per abbreviare i tempi.Peccato che si siano persi inutilmente nove mesi per una corrispondenza di documentazione tra l'amministrazione provinciale (stazione appaltante) e il Comune di Frosinone per annullare la precedente gara e affidarla alla seconda in graduatoria confermando come a volte spostare le carte da una scrivania all'altra costa più tempo che non realizzare le opere previste.Il cantiere resterà fermo qualche giorno in prossimità delle feste di Natale, ma da gennaio, assicurano i tecnici, si procederà spediti.Largo Turriziani diventerà così la prima piazza pedonale permanente della città, dovrà diventare "il salotto" di ritrovo per i cittadini che amano frequentare il centro.Le uniche perplessità arrivano dai commercianti del primo tratto di corso della Repubblica (sino a largo Turriziani), che temono ripercussioni economiche quando il traffico verrà deviato su via De Gasperi, e dagli esercenti e dai residenti di via Angeloni, che temono a loro volta di vedere aumentare il traffico lungo le stradine della parte più antica con risvolti negativi sulla qualità di vita.Grazie alla ripresa del cantiere di largo Turriziani, pare scongiurato il paventato blocco dei lavori per i Piloni, dove le lavorazioni si sarebbero potute stoppare in attesa degli scavi sovrastanti la piazza.