Sabato 9 Dicembre 2023, 08:48

Frosinone non è il solo compiuto nella settimana della festa dell'Immacolata. Un altro negozio è stato depredato completamente, ma nella parte bassa del capoluogo. La cosiddetta banda della "spaccata", così vengono soprannominati i ladri che agiscono frantumando le vetrine, ha agito in un negozio di telefonia di via Aldo Moro. La dinamica del colpo è stata ripresa dalle telecamere interne del negozio. Secondo una ricostruzione intorno alle 4 del mattino davanti alla porta a vetri del punto vendita "Yammo" si sono presentate quattro persone, quattro uomini incappucciati. Avevano con loro un tombino in ghisa che hanno scaraventato contro la porta. La vetrina si è incrinata in maniera diffusa, non si è sgretolata ma si è distaccata dal telaio in metallo. Una volta aperto il varco, i ladri si sono tuffati sugli espositori interni dove erano collocati i telefoni cellulari. In poco tempo hanno divelto le vetrine, scaraventandole a terra, e arraffato tutti i dispositivi in mostra. Ne hanno portati via un centinaio. Poi la fuga. Ma da qui il film cambia inquadratura, perché è affidato all'efficienza delle telecamere di videosorveglianza gestite dall'amministrazione comunale. Sì perché l'impianto è collocato proprio davanti l'ingresso del negozio, attaccato ad un lampione. I tre occhi delle telecamere sono puntate sulla strada, pertanto le indagini delle forze dell'ordine potranno avvalersi anche delle immagini della Città in video. Il furto con l'auto ariete nel negozio di gastronomia nella parte alta dinon è il solo compiuto nella settimana della festa dell'Immacolata. Un altro negozio è stato depredato completamente, ma nella parte bassa del capoluogo. La cosiddetta banda della "spaccata", così vengono soprannominati i ladri che agiscono frantumando le vetrine, ha agito in un negozio di telefonia di via Aldo Moro. La dinamica del colpo è stata ripresa dalle telecamere interne del negozio. Secondo una ricostruzione intorno alle 4 del mattino davanti alla porta a vetri del punto vendita "Yammo" si sono presentate quattro persone, quattro uomini incappucciati. Avevano con loro un tombino in ghisa che hanno scaraventato contro la porta. La vetrina si è incrinata in maniera diffusa, non si è sgretolata ma si è distaccata dal telaio in metallo. Una volta aperto il varco, i ladri si sono tuffati sugli espositori interni dove erano collocati i telefoni cellulari. In poco tempo hanno divelto le vetrine, scaraventandole a terra, e arraffato tutti i dispositivi in mostra. Ne hanno portati via un centinaio. Poi la fuga. Ma da qui il film cambia inquadratura, perché è affidato all'efficienza delle telecamere di videosorveglianza gestite dall'amministrazione comunale. Sì perché l'impianto è collocato proprio davanti l'ingresso del negozio, attaccato ad un lampione. I tre occhi delle telecamere sono puntate sulla strada, pertanto le indagini delle forze dell'ordine potranno avvalersi anche delle immagini della Città in video.

I proprietari del punto vendita di cellulari e accessori, hanno sporto denuncia alla Polizia. Intanto, si sono prontamente riorganizzati per far trovare ai clienti un'ampia offerta di smartphone e telefonini in vista dello shopping natalizio. Ma il danno è comunque consistente.

I PRECEDENTI

L'INDAGINE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche altri negozi di via Aldo Moro in questo periodo sono stati "visitati" dai ladri. Martedì scorso, in un vicino negozio di abbigliamento è entrato un uomo che approfittando della momentanea assenza davanti alla cassa della commessa, che in quel momento si trovava in magazzino, ha aperto il registratore prendendo oltre 200 euro. La segnalazione immediata ha consentito agli agenti della Polizia di Stato di bloccarlo nelle vicinanze.Una boutique di alta moda, sempre di via Aldo Moro, ha invece subito un tentativo di furto. I ladri hanno tentato di penetrare nel locale attraverso un ingresso retrostante. Ci sono danni da effrazione, ma essendo una porta cieca il tentativo è andato a vuoto.Resta ancora l'eco del clamoroso colpo a "La Gustoseria" di Corso della Repubblica messo a segno con un'auto ariete usata per sfondare la vetrina. I ladri hanno agito intorno all'una di notte tra mercoledì e giovedì e hanno svuotato il negozio di generi alimentari concentrandosi sui prosciutti, i salumi e i pacchi natalizi con generi alimentari. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere collocate sia nella zona sia quelle installate lungo le possibili vie di fuga.I commercianti sono in stato di allerta.Proprio durante il periodo dell'anno di massimo movimento di clientela, si ritrovano a dover fronteggiare anche aggressioni. "Non siamo nuovi ai furti a ridosso delle feste natalizie commenta un commerciante ci vorrebbe una vigilanza assidua, anche in questa zona centrale del capoluogo in cui si concentrano molte attività economiche".La misura del fenomeno furti è data anche dai periti delle assicurazioni che stanno facendo gli straordinari.Marina Testa© RIPRODUZIONE RISERVATA