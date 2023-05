Trova il ladro che cerca di entrare in casa sua, lo picchia e lo manda in ospedale

Accertamenti in corso su un episodio avvenuto nella serata di ieri, 7 maggio, a Ceccano. Due persone ferite, a quanto sembra il proprietario di un'abitazione e il ladro che cercava di entrare nella sua casa. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza c'era un uomo a terra con il volto insanguinato e un altro, lievemente ferito, poco distante.

Sarebbe stato quest'ultimo a riferire che aveva trovato l'uomo che cercava di entrare nella sua abitazione per rubare e di aver reagito colpendolo con calci e pugni. A dare l'allarme alcuni passanti attirati dalle grida, in via Marano. Non è ancora chiaro se sia stato utilizzato o meno un coltello da parte del ladro, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Di sicuro è lui ad averci rimesso, ora è ricoverato in ospedale allo "Spaziani" di Frosinone.