L’addio di Vallecorsa al "Professore": Angelo Giovanni Ferrari, Sindaco emerito

Si è spento ieri, all'età di 89 anni, all’ospedale Spaziani di Frosinone. Vallecorsa rivolge l’estremo saluto al suo “Professore”, Angelo Giovanni Ferrari, sindaco emerito e amministratore per oltre venticinque anni, di quelli che segnano un'epoca.

La camera ardente è stata allestita ieri nella sala consiliare del Comune, in modo che l’intera comunità potesse condividere il dolore dei familiari. Alle ore 14.15 di oggi, mercoledì 29 novembre, i funerali nella chiesa matrice di San Martino.

L’amministrazione comunale e l'intera cittadinanza sono in forte lutto, strette entrambe attorno alle famiglie Ferrari e Ricci. «È un giorno triste per la nostra comunità - così dal palazzo municipale -.

Ci lascia l’uomo che ha caratterizzato per il suo impegno politico e civile tantissimi anni della storia del secolo scorso del nostro piccolo centro».

L'addio di Vallecorsa al "Professore"

Cavaliere ufficiale, era ormai attivissimo presidente dell’associazione culturale “Ali d’argento”. Era stato anche insignito dalla Provincia di Frosinone con il 44° Premio “Ciociaria”. A motivarlo una vita spesa per gli altri: «Per i risultati eccezionali raggiunti nella sua straordinaria carriera dedicata al sociale e alla solidarietà al servizio della collettività».

«La sua energia, la sua forza di volontà, le tante attività che lo hanno visto, per tutta la sua vita, sempre presente sul territorio siano e saranno da stimolo per tutti noi, amministratori e cittadini di Vallecorsa. Ci stringiamo nel dolore e nella preghiera a tutta la famiglia Ferrari cui vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze. Riposa in pace Professore, riposa in pace Sindaco».